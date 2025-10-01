Carta della Cultura, al via da oggi le richieste del contributo per l’acquisto dei libri

(Adnkronos) – Da oggi, mercoledì 1° ottobre, per 30 giorni, potranno essere richiesti i benefici previsti dalla 'Carta della Cultura', un contributo per l'acquisto di libri. Ecco a chi spetta e come si può richiedere. L'iniziativa del ministero della cultura (Mic), realizzata tramite il Centro per il libro e la lettura con la gestione tecnica affidata a PagoPA, Consap e Sogei, consiste in un contributo per l'acquisto di libri, mirato a contrastare la povertà educativa e culturale. Potranno accedervi i nuclei familiari, italiani o stranieri residenti in Italia, con un Isee inferiore a 15mila euro. La carta è in formato digitale e ha valore di 100 euro per ciascuna annualità dal 2020 al 2024.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite Io, l’app dei servizi pubblici gestita da PagoPA e accessibile, in modo semplice, veloce e sicuro, utilizzando l’identità Spid o la Carta di identità elettronica (Cie). È assegnata una sola carta per nucleo familiare e le graduatorie – una per ogni singola annualità – saranno stilate in base all’Isee dell’anno a cui è riferita la carta, in ordine crescente (dall’Isee più basso al più alto) e in all'ordine di presentazione della richiesta, fino a esaurimento fondi. L’esito della richiesta sarà notificato tramite l’App Io e i beneficiari riceveranno la carta direttamente nella sezione 'Portafoglio' dell'app e avranno 12 mesi di tempo dal rilascio per utilizzarla. L'importo potrà essere speso per l'acquisto di libri, sia cartacei che digitali (purché dotati di codice Isbn), presso le librerie e i punti vendita convenzionati, il cui elenco sarà consultabile su una piattaforma dedicata. Maggiori dettagli sulle condizioni di partecipazione saranno resi noti direttamente in app e sul sito ioapp.it, nonché sui siti istituzionali del Mic e del Centro per il libro e la lettura. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)