Boehringer, Nedim Pipic Country Managing Director e Head of Human Pharma Italy

(Adnkronos) – Nedim Pipic, già Global Therapeutic Area Head Mental Health & Eye Health di Boehringer Ingelheim, è stato nominato Country Managing Director e Head of Human Pharma Italy, con decorrenza da oggi. Lo comunica l'azienda biofarmaceutica. Pipic – si legge in una nota – entra a far parte del team di Boehringer Ingelheim Italia dopo oltre 16 anni di esperienza nell'azienda, avendo ricoperto diversi ruoli strategici e operativi nella sede centrale tedesca e in vari Paesi, tra cui il ruolo di General Manager Danimarca tra il 2016 e il 2018 e di Commercial Head Human Pharma – Regional Center Vienna tra il 2019 e il 2021, guidando con successo i lanci nelle aree Crm e Inflammation. "Sono entusiasta di assumere la guida di Boehringer Ingelheim Italia – dichiara – e affronto questo nuovo incarico con senso di responsabilità. L'Italia, che mi ha accolto durante una parte importante della mia formazione, occupa un posto speciale nel mio percorso e rappresenta un Paese strategico per il gruppo, sempre più centrale in Ricerca & Sviluppo, innovazione e sostenibilità. Insieme al team italiano, continueremo a rafforzare la nostra presenza nella salute umana e animale, e quindi a contribuire alla salute e alla competitività del Paese nel contesto europeo. Sono convinto che il futuro della salute passi per una maggiore umanizzazione anche dei percorsi terapeutici, attraverso l'ascolto profondo dei bisogni dei pazienti e non solo attraverso la gestione della malati". Nato a Zagabria, classe 1979, nel 2004 Pipic ha conseguito la laurea in Medicina alla Medical University di Vienna e ha esercitato la professione medica in diversi ospedali e cliniche universitarie. Ha conseguito un Master in Scienze, Pharma ed Healthcare alla Sda Bocconi di Milano e si è laureato nel General Management Program alla Harvard Business School, oltre ad aver frequentato corsi di perfezionamento in diverse scuole di business internazionali. Pipic subentra a Morena Sangiovanni, che da luglio 2020 ha ricoperto il ruolo di Country Managing Director e Head of Human Pharma Italy, contribuendo con impegno e visione al successo di Boehringer Ingelheim e agli obiettivi di crescita e sostenibilità del gruppo in Italia, ricorda l'azienda. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)
