Beppe Convertini replica a Lucarelli: “Io figlio di due persone medie straordinarie”

(Adnkronos) – "Uomo medio, conduttore medio". Così Selvaggia Lucarelli ha definito Beppe Convertini dopo la sua prima esibizione a Ballando con le Stelle. Una frecciata che il conduttore ha accolto senza polemiche, ma che lo ha spinto a fare una riflessione profonda sulla sua storia personale. "Sono così", ha detto in un'intervista al Corriere della Sera. "Sono stato educato e cresciuto da un uomo medio straordinario, che faticava e sudava per mantenere la famiglia e mandare i figli a scuola. Ha lavorato fino a pochi mesi prima di morire, a 57 anni, per un brutto male. Io sono il frutto dell'incastro tra lui e una donna media straordinaria". Un uomo profondamente legato alle proprie radici, Martina Franca. Convertini ha raccontato anche dei primi anni difficili: "Non mi sono laureato perché dovevo guadagnare per mantenermi agli studi e aiutare la mia famiglia. All'inizio scaricavo cassette dell'ortofrutta, facevo il cameriere. Mestieri che non richiedono grandi doti, se non lavorare, lavorare, lavorare", ha aggiunto al Corriere. Nel suo racconto, emerge il legame speciale con la madre: "Da sempre la mia alleata. Partecipare a Ballando è un regalo che le faccio con il cuore, per restituirle un po' dell'amore che mi ha donato".