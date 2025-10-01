(Adnkronos) – Big match in Champions League. Oggi, mercoledì 1 ottobre, il Barcellona ospita il Psg – in diretta tv, anche in chiaro, e streaming – allo stadio Montjuic nella seconda giornata della massima competizione europea. I blaugrana di Flick hanno vinto all'esordio in Champions battendo 2-1 il Newcastle in trasferta, mentre in campionato sono reduci dalla vittoria interna contro la Real Sociedad. Un successo che gli ha permesso di volare al primo posto della classifica di Liga, a +1 dal Real Madrid secondo. Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, campione d'Europa in carica e trionfatore anche nella Supercoppa europea, invece ha battuto l'Atalanta nel primo turno di Champions, rifilando un netto 4-0 alla squadra di Juric al Parco dei Principi, mentre in Ligue 1 ha superato l'Auxerre in casa 1-0, raggiungendo quota 15 punti al primo posto in classifica, a pari merito con il Lione. La sfida tra Barcellona e Psg è in programma oggi, mercoledì 1 ottobre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:
Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsi, Martin; de Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski. All. Flick
Psg (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Lee Kang-In, Zaire-Emery, Mayulu; Mbaye, Ramos, Barcola. All. Luis Enrique Barcellona-Psg sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma visibile anche in chiaro su TV8. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di TV8. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Barcellona-Psg: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)
