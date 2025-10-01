Alba Parietti critica Selvaggia Lucarelli: “Non potremmo mai essere amiche”

(Adnkronos) –

Alba Parietti ospite oggi, mercoledì 1 ottobre, a La volta buona, è tornata a parlare dei rapporti tesi con Selvaggia Lucarelli, nati ai tempi della sua partecipazione a Ballando con le stelle e mai risanati. "Non ci siamo chiarite io e Selvaggia. Le riconosco un sacco di qualità: è una bravissima giornalista, ha una dialettica straordinaria, è una bella donna, sa stare in video e se fossi un conduttore la prenderei. Ma non potrebbe mai essere mia amica", ha detto senza mezzi termini. Parietti ha ricordato le lunghe battaglie legali che le hanno viste protagoniste nelle aule di tribunale per cinque anni: "Nei miei confronti ha un problema serio perché ci siamo querelate e il giudice ha chiesto pure di ritirare le cause e lei non ha accettato, abbiamo intasato le aule di tribunale per cinque anni per una causa ridicola. In 50 anni di televisione non mi è mai successo di prendere una denuncia penale o civile da un collega". Durante l'intervista, Parietti ha espresso solidarietà alla collega Barbara D'Urso, concorrente attuale a Ballando con le stelle: "Barbara era in un momento delicatissimo sabato scorso. Una donna di 68 anni che si rimette in gioco e si esibisce a mezzanotte e mezza con la tensione, lei ha commentato le faccine", ha detto Parietti ricordando le parole di Lucarelli. E ha aggiunto: "Quelle non sono opinioni ma sono offese. E lo dico da fan di Ballando con le Stelle, non mi perdo una puntata. Ma i concorrenti sono esseri umani, non pupazzi". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)