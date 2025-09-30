(Adnkronos) – Fratelli d'Italia è stabile sopra il 30%, Pd e M5S inseguono. Il sondaggio Only Numbers (Alessandra Ghisleri) per Porta a Porta illustra i nuovi dati relativi alle intenzioni di voti con le variazioni rispetto alla rilevazione dello scorso 16 settembre. Fratelli d'Italia, ampiamente primo partito, non si sposta dal 30,1%. La formazione guidata da Giorgia Meloni mantiene un ampio vantaggio sugli inseguitori. Fdi è seguito dal Pd (22,2%) che sale dello 0,3%. Il Movimento 5 Stelle, invece, cresce dello 0,1% attestandosi al 12,5%. Forza Italia è all'8,6%, (+0,1%) mentre la Lega resta all'8,4%. Alleanza Verdi e Sinistra al 6,3%, stabile. Azione è al 3,0% (-0,1%), Italia viva al 2,9% guadagna lo 0,2%. Infine Più Europa rimane al 2%, mentre Noi moderati (-0,1%) è allo 0,9 %. Gli astenuti-indecisi si attestano al 48,1% (in crescita del 2,2% rispetto all’ultima rilevazione). In generale, il centrodestra è stabile al 48%, mentre il centrosinistra sale dello 0,3%, attestandosi al 30,5%. Il campo largo guidato dall'asse Pd-M5S arriva al massimo al 45,9% (+0,6%). Per superare il centrodestra, secondo i dati del sondaggio, bisognerebbe allargare l'alleanza ad Azione, guidata da Carlo Calenda: in questo caso, l'eventuale campo larghissimo arriverebbe al 48,9%, in crescita dello 0,5%. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Flotilla, tv svela piano di Israele: “Attivisti saranno portati a Ashdod, alcune barche saranno affondate”
Sondaggi politici, Fratelli d’Italia sopra il 30%. Pd e M5S crescono
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.