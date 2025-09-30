Money Awards 2025, prorogate al 10 ottobre candidature per People’s Money Award

(Adnkronos) – Prorogati i termini per la presentazione delle candidature ai People’s Money Awards, la categoria dei Money Awards promossa da Money.it per dare voce direttamente alla community digitale. Startup innovative ed e-commerce B2C avranno quindi più tempo per partecipare: la nuova scadenza è fissata al 10 ottobre 2025, mentre il voto online sarà attivo dal 15 ottobre al 5 novembre 2025. Le categorie in gara: e-commerce e startup innovative. I People’s Money Awards sono pensati per valorizzare le realtà più dinamiche e innovative nel panorama italiano. Due i riconoscimenti in concorso: Miglior e-commerce 2025, dedicato alle imprese che operano nel commercio elettronico B2C, capaci di distinguersi per qualità dei servizi, innovazione e capacità di attrarre e fidelizzare i clienti; Miglior startup innovativa 2025, riservato alle startup iscritte registro delle imprese innovative, pronte a mettere in luce nuovi modelli di business e idee imprenditoriali ad alto potenziale. La presentazione delle candidature è completamente gratuita e si effettua compilando l’apposito form disponibile sul sito ufficiale dei Money Awards entro la nuova data di venerdì 10 ottobre. Dal 15 ottobre al 5 novembre 2025, sarà il pubblico a scegliere i vincitori, esprimendo il proprio voto online tra tutte le aziende candidate. Le realtà che riceveranno il maggior numero di preferenze saranno premiate come Miglior e-commerce 2025 e Miglior startup innovativa 2025. Diverso il percorso per i Future Money Awards, dedicati a progetti di innovazione e sostenibilità. Per questa categoria la scadenza per l’invio delle candidature resta fissata al 30 settembre 2025. Nel mese di ottobre Money.it procederà alla valutazione preliminare, selezionando i 5 migliori progetti che saranno poi sottoposti al giudizio finale e insindacabile della giuria, che decreterà le Eccelenze dell’Innovazione e le Eccellenze della Sostenibilità 2025. I vincitori delle categorie People’s Money Awards e Future Money Awards saranno proclamati a Roma il 27 novembre 2025, nel corso della serata di gala in programma al Radisson Blu GHR Hotel e condotta da Luca La Mesa. Le aziende vincitrici riceveranno una prestigiosa targa e premi in forma di servizi da parte di Money.it e degli sponsor. Nel corso della cerimonia saranno inoltre consegnati i Growth Money Awards, i riconoscimenti che celebrano la crescita di fatturato delle imprese italiane, assegnati direttamente da Money.it sulla base dei dati certificati da Creditsafe, main sponsor dell’iniziativa. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Afghanistan da 48 ore senza Internet, i talebani avevano minacciato lo stop alle ‘attività immorali’
Money Awards 2025, prorogate al 10 ottobre candidature per People’s Money Award
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.