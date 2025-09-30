(Adnkronos) – Jasmine Paolini avanza ai quarti di finale del torneo Wta 1000 di Pechino (cemento, montepremi 8.963.700 dollari). L'azzurra, numero 8 del mondo e 6 del seeding, supera la ceca Marie Bouzkova, numero 52 del ranking Wta, con il punteggio di 6-2, 7-5 in un'ora e 46 minuti. Paolini affronterà ai quarti la statunitense Amanda Anisimova, numero 4 del mondo e terza testa di serie. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Jasmine Paolini ai quarti di finale del torneo di Pechino
