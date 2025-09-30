spot_img
Inter-Slavia Praga: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Champions League. Il club nerazzurro sfida oggi, martedì 30 settembre, lo Slavia Praga a San Siro – in diretta tv e streaming – nella seconda giornata della massima competizione europea. La squadra di Chivu è reduce dalla vittoria esterna dell'ultimo turno di Serie A contro il Cagliari, battuto 2-0 grazie ai gol di Lautaro Martinez e Pio Esposito, mentre all'esordio in Champions l'Inter ha superato in trasferta l'Ajax, battuto con lo stesso risultato e la doppietta di Thuram.  La sfida tra Inter e Slavia Praga è in programma oggi, martedì 30 settembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu 
Slavia Praga (4-2-3-1): Stanek; Douder, Chaloupek, Zima, Mbodji; Zafeiris, Dorley; Kusej, Sadilek, Provod; Chory. All. Trpisovsky  Inter-Slavia Praga sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

