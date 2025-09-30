(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Champions League. Il club nerazzurro sfida oggi, martedì 30 settembre, lo Slavia Praga a San Siro – in diretta tv e streaming – nella seconda giornata della massima competizione europea. La squadra di Chivu è reduce dalla vittoria esterna dell'ultimo turno di Serie A contro il Cagliari, battuto 2-0 grazie ai gol di Lautaro Martinez e Pio Esposito, mentre all'esordio in Champions l'Inter ha superato in trasferta l'Ajax, battuto con lo stesso risultato e la doppietta di Thuram. La sfida tra Inter e Slavia Praga è in programma oggi, martedì 30 settembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu
Slavia Praga (4-2-3-1): Stanek; Douder, Chaloupek, Zima, Mbodji; Zafeiris, Dorley; Kusej, Sadilek, Provod; Chory. All. Trpisovsky Inter-Slavia Praga sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Inter-Slavia Praga: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Champions League. Il club nerazzurro sfida oggi, martedì 30 settembre, lo Slavia Praga a San Siro – in diretta tv e streaming – nella seconda giornata della massima competizione europea. La squadra di Chivu è reduce dalla vittoria esterna dell'ultimo turno di Serie A contro il Cagliari, battuto 2-0 grazie ai gol di Lautaro Martinez e Pio Esposito, mentre all'esordio in Champions l'Inter ha superato in trasferta l'Ajax, battuto con lo stesso risultato e la doppietta di Thuram. La sfida tra Inter e Slavia Praga è in programma oggi, martedì 30 settembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.