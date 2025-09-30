Firenze, al via il 2 ottobre la VII edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile

(Adnkronos) – Al via la settima edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in programma dal 2 al 5 ottobre a Firenze. Torna la kermesse che si è ormai accreditata come l’annuale appuntamento sui temi dell’economia civile e sociale in Europa, consolidando il suo ruolo nella costruzione di un nuovo paradigma economico e producendo documenti strategici e indicazioni operative. L’apertura, per il terzo anno consecutivo, è in programma al Polo delle Scienze sociali di Novoli dell’Università di Firenze, mentre dal 3 al 5 ottobre i lavori si sposteranno all’interno del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Ospiti internazionali della settima edizione del Fnec saranno Michael Spence (economista e Premio Nobel per l’Economia nel 2001), Abhijit Banerjee (economista e Premio Nobel per l’economia nel 2019), Kaushik Basu (co-presidente del comitato 'oltre il Pil' dell’Onu e già capo consigliere economico del governo dell’India) e Martin Guzman (professore della School of International and Public Affairs-Sipa della Columbia University e già ministro dell’Economia argentina da dicembre 2019 a luglio 2022). Non mancheranno, poi, anche interventi dal mondo politico italiano ed internazionale con Antonio Tajani (ministro Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), Fabrizia Lapecorella (vicesegretario generale dell'Ocse), Luisa Morgantini (già vicepresidente del Parlamento Europeo) e Paolo Gentiloni (copresidente della Task Force Onu sulla crisi del debito). Come di consueto, verrà presentato il 'Rapporto sul Ben Vivere e la Generatività' che, per il settimo anno, fornirà una fotografia aggiornata del benessere e della vitalità dei territori italiani, e altre due innovative ricerche: 'Democrazia Aumentata' e l'Indice di Sviluppo Umano di Comunità'. Inoltre sarà presentato il Rapporto Giubilare sul debito in memoria di Papa Francesco. Spazio anche allo spettacolo: il 2 ottobre con l’attrice Lucia Mascino e l’attore Massimo Popolizio, Elio e i Planet Funk che animeranno la serata di venerdì 3 ottobre, e Daniele Silvestri in programma il 4 ottobre. Giovani, studenti e buone pratiche saranno ancora una volta spettatori attivi della kermesse con un programma studiato appositamente per loro: panel dedicati, laboratori interattivi, l’hackathon per la democrazia. Novità 2025 anche lo 'Spazio Networking' per discutere e interagire con la comunità del Festival, scambiare idee e costruire insieme progetti di economia civile. Presenti, come ogni anno, i premi che valorizzano le buone pratiche di comuni, startup e imprese. Il Fnec è promosso da Federcasse (Associazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen) e da Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt – Nuova Economia per Tutti, con il contributo di Fondosviluppo, Assimoco, Assicooper, Federazione Toscana delle Bcc, Enel, Frecciarossa, Publiacqua e la collaborazione dell'Università degli Studi di Firenze, Sec – Scuola di Economia Civile, Gioosto e di Mus.E. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Firenze, al via il 2 ottobre la VII edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.