Filippine, terremoto di magnitudo 6.9

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 6.9 è stato registrato oggi, martedì 30 settembre, al largo della costa delle Filippine. L'epicentro, secondo l'Us Geological Survey, è stato registrato a circa 11 chilometri a est-sudest della zona di Calape, nella provincia di Bohol con una popolazione di circa 33mila persone. L'ufficio di sismologia locale ha avvertito di una possibile "lieve alterazione del livello del mare" e ha chiesto agli abitanti delle isole di Leyte, Cebu e Biliran di "stare lontani dalla spiaggia". "Non c'è alcun rischio tsunami collegato a questo terremoto", hanno fatto sapere dal Centro allerta tsunami nel Pacifico. I dati iniziali parlavano di magnitudo 7, che è stata poi corretta. Non ci sono al momento notizie di conseguenze a causa del sisma. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)