(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 30 settembre, i nerazzurri affrontano lo Slavia Praga a San Siro nella seconda giornata della fase campionato della massima competizione europea. La squadra di Chivu è reduce dalla vittoria esterna nell'ultimo turno di Serie A contro il Cagliari, battuto 2-0 grazie ai gol di Lautaro Martinez e Pio Esposito, mentre all'esordio in Champions ha superato in trasferta l'Ajax. Calcio d'inizio alle 21.
Inter-Slavia Praga è trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app Sky Go e su NOW. Nella terza giornata di Champions, l'Inter affronterà l'Union Saint-Gilloise in trasferta. Appuntamento il 21 ottobre. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Flotilla, tv svela piano di Israele: “Attivisti saranno portati a Ashdod, alcune barche saranno affondate”
Flotilla e Gaza, la circolare: “Antagonisti intensificano azione, culmine tensione in corteo 4 ottobre”
Champions League, oggi Inter-Slavia Praga – La partita in diretta
(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 30 settembre, i nerazzurri affrontano lo Slavia Praga a San Siro nella seconda giornata della fase campionato della massima competizione europea. La squadra di Chivu è reduce dalla vittoria esterna nell'ultimo turno di Serie A contro il Cagliari, battuto 2-0 grazie ai gol di Lautaro Martinez e Pio Esposito, mentre all'esordio in Champions ha superato in trasferta l'Ajax. Calcio d'inizio alle 21.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.