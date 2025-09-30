(Adnkronos) – L'Atalanta in campo in Champions League. Oggi, martedì 30 settembre, la Dea ospita i belgi del Bruges al Gewiss Stadium di Bergamo, nella seconda giornata della massima competizione europea. La squadra di Juric è reduce in Serie A dal pareggio di Torino contro la Juventus, fermata sull'1-1 con le reti di Sulemana e Cabal, mentre nel primo turno di Champions ha perso nettamente con il Paris Saint-Germain 4-0. La sfida tra Atalanta e Bruges è in programma oggi, martedì 30 settembre, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni:
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Juric
Bruges (4-2-1-3): Mignolet; Meijer, Mechele, Ordonez, Sabbe; Stankovic, Onyedika; Vanaken; Tzolis, Forbs, Tresoldi. All. Hayen Atalanta-Bruges sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Atalanta-Bruges: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
(Adnkronos) – L'Atalanta in campo in Champions League. Oggi, martedì 30 settembre, la Dea ospita i belgi del Bruges al Gewiss Stadium di Bergamo, nella seconda giornata della massima competizione europea. La squadra di Juric è reduce in Serie A dal pareggio di Torino contro la Juventus, fermata sull'1-1 con le reti di Sulemana e Cabal, mentre nel primo turno di Champions ha perso nettamente con il Paris Saint-Germain 4-0. La sfida tra Atalanta e Bruges è in programma oggi, martedì 30 settembre, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni:
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.