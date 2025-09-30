(Adnkronos) – Vittoria in rimonta 2-1 dell'Atalanta di Ivan Juric contro il Bruges, a Bergamo, nella seconda sfida della fase campionato della Champions League. Oggi, martedì 30 settembre, i nerazzurri hanno trovato i tre punti in una gara complicata: decidono le reti di Samardzic e Pasalic, che firmano la rimonta della Dea. Il Bruges era partito bene, senza lasciare spazi all'Atalanta e andando vicino al gol al 15' con Tzolis dalla distanza: palla alta sopra la traversa. Al 20' Ederson si mette in proprio e libera il destro ma la conclusione finisce sul fondo. Al 38' Tzolis, servito da Tresoldi, dal limite rientra sul destro e con il pallone disegna una traiettoria perfetta che batte Carnesecchi per lo 0-1. L'Atalanta parte forte nella ripresa, ma arrivare dalle parti della porta belga non è semplice. Al 60' ci prova Lookman dalla sinistra, ma para Jackers. I nerazzurri aumentano i ritmi e al 68' tocca al mancino di Samardzic tentare, ma il pallone termina sul fondo. Il pareggio arriva al 74' sul calcio di rigore realizzato da Samardzic, che con il mancino incrocia e spiazza Jackers per l'1-1. La spinta dell'Atalanta non si ferma e al 79' va ancora vicina al raddoppio: Sulemana protagonista di un'ottima giocata dal limite e con il destro prova a piazzarla all'incrocio, il pallone esce di pochissimo. Il Bruges però in ripartenza rischia di essere letale ma è bravo Carnesecchi ad opporsi con un pizzico di fortuna dopo uno scellerato retropassaggio di Musah. Poi il gol vittoria arriva all'87' grazie a Pasalic che infila di testa sull'assist di Musah che, sempre di testa, fa da sponda su cross al bacio di Samardzic per il 2-1 finale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Flotilla, tv svela piano di Israele: “Attivisti saranno portati a Ashdod, alcune barche saranno affondate”
Flotilla e Gaza, la circolare: “Antagonisti intensificano azione, culmine tensione in corteo 4 ottobre”
Atalanta-Bruges 2-1, la Dea vince in rimonta con Samardzic e Pasalic
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.