(Adnkronos) –
Furia Carlos Alcaraz a Tokyo. Durante la finale dell'Atp 500 giapponese andata in scena oggi, martedì 30 settembre, vinta contro Taylor Fritz in due set con il punteggio di 6-4, 6-4, il tennista spagnolo ha avuto un acceso botta e risposta con il giudice di sedia, Fergus Murphy, reo di non concedere abbastanza tempo tra un punto e l'altro per servire. "Secondo te è normale che io concludo un punto lungo a rete e poi ho a malapena il tempo di andare a prendere le palline, senza poter riposare qualche secondo?", ha chiesto Alcaraz durante un cambio di campo rivolto all'arbitro della finale, "pensi che sia normale o no?", ricevendo una risposta che, evidentemente, non è stata quella che si aspettava. "Ok, se la pensi così vuol dire che non hai mai giocato a tennis in vita tua", ha concluso il numero uno del mondo prima di tornare in campo. Grazie alla vittoria contro Fritz nella finale dell'Atp 500 di Tokyo, Alcaraz ha difeso i 500 punti 'lasciati' a Pechino, torneo a cui non ha deciso di partecipare pur arrivando da campione in carica. Alcaraz battendo lo statunitense nel torneo giapponese si è portato a 11.540 punti nel ranking, aumentando momentaneamente il suo vantaggio su Jannik Sinner, in attesa della finale proprio di Pechino tra l'azzurro e Tien. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Alcaraz, lite con il giudice di sedia a Tokyo: “Non hai mai giocato a tennis”
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.