(Adnkronos) – “L’edificio Ergon-U19 è uno spazio completamente recuperato a partire da un edificio in disarmo che, dopo un lavoro durato due anni, ci consentirà di offrire ai ricercatori fisici, geologici e biotecnologici dei laboratori all’avanguardia e green. Si tratta di un luogo ‘verde’ non solo perché le ricerche riguardano l’ambiente, ma anche perché l’edificio stesso è un laboratorio per avere tanta energia a basso impatto ambientale, dal momento che verrà alimentato con la geotermia”. Lo afferma il rettore eletto dell’università degli studi di Milano Bicocca, Marco Orlandi, all'inaugurazione dell’edificio Ergon-U19, l'hub dedicato a sostenibilità e innovazione che prende il posto dell’ex centrale ad idrogeno situata in via Boschi di Stefano a Milano. I laboratori situati nel rinnovato spazio di Ergon-U19 sono dedicati all’energia rinnovabile, al monitoraggio ambientale, alle applicazioni della fisica, ai beni culturali e alla contaminazione tra ricerca e trasferimento tecnologico, in linea con la missione del Pnrr e dell’ecosistema dell’innovazione Musa. “Questi spazi si trovano in un contesto cittadino, a pochi metri dal laboratorio a cielo aperto del nostro Vivaio, è sono tra i pochi laboratori in piena sicurezza dentro la città – aggiunge Orlandi – Questo permetterà di godere di tutti i vantaggi di vivere la città e di far vedere anche ai cittadini che cosa sono dei moderni laboratori". —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Università, Orlandi (unimiB): “Edificio U19 offre a ricercatori laboratori all’avanguardia e green”
