Torna ‘Amici’ e stravince su Domenica In. Ma nel salotto di Venier Cerno si fa largo con Garlasco

(Adnkronos) – Il ritorno di 'Amici' nella domenica di Canale5 rende la vita difficile a 'Domenica In'. La prima puntata festiva del talent di Maria De Filippi ha ottenuto ieri 2.812.000 spettatori e il 23% di share, mentre il programma di Mara Venier su Rai1 ha registrato 1.513.000 spettatori con il 12.2% di share nella prima parte e 1.390.000 spettatori con il 13.6% di share nella seconda parte. Però il contenitore di Rai1, che ha perso circa 5 punti di share nella prima parte rispetto al debutto del 21 settembre e soltanto un punto nella seconda parte, ha mostrato un segnale interessante: il segmento che si è difeso meglio sotto i colpi della De Filippi è stato quello dedicato a Garlasco gestito da Tommaso Cerno con Mara Venier. La parte dedicata alle novità sull'omicidio di Chiara Poggi, declinata da Cerno in stile talk show, con diversi ospiti in studio, ha preso la linea al 12.20% di share e l'ha lasciata al 15.86% di share. Un segnale che – a quanto apprende l'Adnkronos – starebbe inducendo autori e dirigenti a valutare di anticipare il segmento curato da Cerno nelle prossime puntate. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)