spot_img
lunedì 29 Settembre 2025
spot_img

Regionali Marche, Ricci: “Ho chiamato Acquaroli per congratularmi”

adn-ultimora
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – “Ho chiamato Acquaroli per congratularmi. I marchigiani hanno scelto la continuità”. Così Matteo Ricci commenta al comitato elettorale ad Ancona i primi dati, che lo vedono in netto svantaggio rispetto allo sfidante, delle elezioni regionali nelle Marche. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie