(Adnkronos) – “Ho chiamato Acquaroli per congratularmi. I marchigiani hanno scelto la continuità”. Così Matteo Ricci commenta al comitato elettorale ad Ancona i primi dati, che lo vedono in netto svantaggio rispetto allo sfidante, delle elezioni regionali nelle Marche. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Regionali Marche, Ferlaino (Socialcom): "In rete l'allungo finale di Acquaroli. Gaza ha penalizzato Ricci"
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi"
