Regionali Marche, iniziato lo spoglio. Exit poll: Acquaroli in vantaggio su Ricci

(Adnkronos) – Con la chiusura delle urne alle 15 nelle Marche, è iniziato lo spoglio delle schede per le elezioni regionali. Quando sono pervenuti i dati di 322 sezioni su 1.572, l'affluenza è al 50,13%. Sono sei i candidati: la coalizione di centrodestra sostiene la ricandidatura del governatore uscente Francesco Acquaroli; il centrosinistra insieme al M5s l'ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Gli altri candidati sono Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare), Francesco Gerardi (Forza del Popolo), Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano) e Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione). In base al secondo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione dell'100%, il candidato della coalizione di centrodestra e governatore uscente Francesco Acquaroli è al 49-53% mentre l'ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci, sostenuto dal centrosinistra insieme al M5s, è al 45-49%. Secondo il II instant poll Swg per il TgLa7 Acquaroli è al 49-53% mentre Ricci è al 45-49%. Gli altri candidati sono al'1-3%. Copertura 96%. Francesco Acquaroli al 46-50% e Matteo Ricci al 46-50% secondo l'Instant poll realizzato in esclusiva da Youtrend per Sky Tg24. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)