Ottobre rosa, in Umbria mammografie gratis alle donne fra i 45 e i 49 anni

La Regione Umbria aderisce a Ottobre Rosa, il mese internazionale dedicato alla prevenzione del tumore al seno, con un’iniziativa che amplia la platea delle donne coinvolte nello screening. Per tutto il mese di ottobre, le residenti tra i 45 e i 49 anni potranno sottoporsi gratuitamente a una mammografia.

L’iniziativa riguarda una fascia che finora non rientrava nel programma ordinario, riservato alle donne dai 50 ai 69 anni. L’obiettivo è favorire la diagnosi precoce, che resta uno strumento fondamentale per aumentare le possibilità di cura. Per accedere al servizio serve l’impegnativa del medico di base e la prenotazione presso gli sportelli Cup.

«Con questa iniziativa la nostra regione compie un passo importante nella promozione della salute femminile e nell’anticipazione delle migliori pratiche di prevenzione raccomandate a livello europeo – ha dichiarato la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti – Per questo motivo nel nuovo piano sociosanitario è previsto l’inserimento stabile di questa fascia di età nel programma di screening mammografico».

Gli esami saranno disponibili in diverse strutture sanitarie: il Poliambulatorio Europa di Perugia, gli ospedali di Castiglione del Lago, Pantalla, Assisi, Città di Castello, Gubbio–Gualdo Tadino, Foligno, Spoleto, Orvieto e Norcia. Previsti anche punti con mammografi mobili nelle Case della Comunità di Trevi, Amelia e Città della Pieve, oltre che nei consultori di Giano dell’Umbria e Fabro.

Le aziende sanitarie e la Regione invitano le donne interessate a cogliere questa opportunità. Per chi dovesse ricevere un esito positivo, sarà garantito un percorso completo di presa in carico, dal primo esame fino alle eventuali cure.