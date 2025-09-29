(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti scende in campo a Pechino. Il tennista azzurro sfida oggi, lunedì 29 settembre, lo statunitense Learner Tien, numero 52 del mondo, – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dell'Atp 500 cinese. Nei turni precedenti del torneo Musetti, che ricopre la nona posizione nel ranking, ha battuto due tennisti francesi: Giovanni Mpetshi Perricard all'esordio e Adrian Mannarino agli ottavi. Tien invece ha superato prima l'argentino Francisco Cerundolo e poi un altro azzurro, Flavio Cobolli. La sfida tra Musetti e Tien è in programma oggi, lunedì 29 settembre, alle 13 ora italiana. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Pechino che sarà dunque il primo precedente tra loro. Musetti-Tien, come tutte le partite dell'Atp 500 di Pechino, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e TennisTv. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Musetti-Tien: orario, precedenti e dove vederla in tv
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.