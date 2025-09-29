(Adnkronos) – E’ in corso in Valle d’Aosta lo spoglio delle schede per l’elezione del nuovo Consiglio regionale. Al momento, quanto è stato scrutinato il 26,1% delle schede, l’Union Valdotaine risulta in testa tra i partiti con il 25,3% dei voti, seguono Autonomisti di Centro con il 13,9%, Forza Italia con il 12,7%, Fratelli d’Italia con l’11,7%, Lega con l’8,8%, Pd con il 9,9%. La coalizione di centrodestra che vede insieme Fratelli d'Italia, Forza Italiae Lega risulta al 33,3%. L'affluenza definitiva al voto è stata del 62,98%, pari a 65.014 votanti su 103.223. Nel 2020 (le elezioni si svolgevano su due giornate) l’affluenza per il rinnovo del Consiglio regionale era stata del 70,50%. Urne aperte anche oggi invece nelle Marche per le elezioni regionali 2025. Si potrà votare fino alle 15, poi lo spoglio. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Elezioni Valle d’Aosta, primi dati: Union Valdotaine in vantaggio
