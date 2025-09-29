Elezioni regionali Marche 2025, urne aperte anche oggi fino alle 15

(Adnkronos) – Urne aperte anche oggi, lunedì 29 settembre, nelle Marche per le elezioni regionali 2025. Ieri la prima giornata di voto che ha registrato un'affluenza del 37, 71% alle 23 di sera, quando si sono chiusi i seggi. Sono 1.325.689 i marchigiani chiamati al voto nelle 1.572 sezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e del governatore. Gli elettori devono eleggere i 31 componenti, vale a dire il presidente della Giunta e 30 consiglieri, che daranno vita all'Assemblea legislativa della dodicesima legislatura (2025-2030).

Le operazioni di spoglio nelle Marche inizieranno, immediatamente dopo la chiusura dei seggi, a partire quindi dalle 15 di oggi, lunedì 29 settembre. Nelle Marche il sistema di voto è a turno unico e non è ammesso il voto disgiunto. Sono sei i candidati: la coalizione di centrodestra sostiene la ricandidatura del governatore uscente Francesco Acquaroli; il centrosinistra insieme al M5s l'ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Gli altri candidati sono Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare), Francesco Gerardi (Forza del Popolo), Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano) e Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione).

In Valle d'Aosta le urne si sono chiuse ieri sera alle 23. L'affluenza definitiva al voto per il rinnovo del Consiglio regionale è stata del 62,98% pari a 65.014 votanti su 103.223. Nel 2020 (le elezioni si svolgevano su due giornate) l'affluenza per il rinnovo del Consiglio regionale era stata del 70,50%. Erano 103.223 gli elettori chiamati a votare per il rinnovo del Consiglio regionale e 97.402 per le amministrazioni di 65 Comuni della Regione, Aosta compresa. Per le regionali i cittadini non erano chiamati a scegliere direttamente il presidente, bensì a eleggere i 35 consiglieri dell'assemblea regionale che successivamente nomineranno il governatore. Lo spoglio comincerà oggi, lunedì 29 settembre, alle ore 8 per le regionali e martedì 30 settembre sempre alle 8 per le comunali. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)