lunedì 29 Settembre 2025
Elezioni in Moldova, partito filoeuropeo vince con oltre il 50% dei voti

adn-ultimora
2

(Adnkronos) – Il partito filo europeista al governo in Moldavia, il Pas, ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50% dei voti, superando i suoi rivali filorussi. Lo mostrano i risultati ufficiali, con oltre il 99,5% delle schede scrutinate.  Il Partito d'Azione e Solidarietà (Pas) guidato dalla presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03 per cento dei voti, rispetto al 24,26% del Blocco Patriottico filorusso, secondo i risultati pubblicati sul sito web della commissione elettorale. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

