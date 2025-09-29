(Adnkronos) – Il partito filo europeista al governo in Moldavia, il Pas, ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50% dei voti, superando i suoi rivali filorussi. Lo mostrano i risultati ufficiali, con oltre il 99,5% delle schede scrutinate. Il Partito d'Azione e Solidarietà (Pas) guidato dalla presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03 per cento dei voti, rispetto al 24,26% del Blocco Patriottico filorusso, secondo i risultati pubblicati sul sito web della commissione elettorale. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Elezioni in Moldova, partito filoeuropeo vince con oltre il 50% dei voti
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.