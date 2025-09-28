spot_img
domenica 28 Settembre 2025
spot_img

Torino, bimbo cade dal balcone: è grave

adn-ultimora
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Un bambino di 5 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto dal balcone di un piano rialzato a Torino. L'incidente è avvenuto questo pomeriggio in corso Taranto. Il bambino, caduto probabilmente in maniera accidentale mentre giocava, è stato soccorso dal personale a bordo dell'ambulanza ed è stato trasportato all'ospedale Regina Margherita in codice rosso.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie