(Adnkronos) – Follie da Premier League. Prima del match contro il Liverpool, valido per la sesta giornata del campionato inglese, un tifoso del Crystal Palace si è reso protagonista di una scena inedita a pochi passi dal Selhurst Park. L'uomo si è fermato in mezzo alla strada per allacciarsi una scarpa, mettendo prima al sicuro la classica birra da prepartita, e bloccando di fatto il traffico. Caso strano però in quel preciso momento stava passando proprio il pullman del Liverpool, con i giocatori che stavano arrivando allo stadio e si sono ritrovati quindi bloccati per diversi minuti ad aspettare che l'uomo si allacciasse la scarpa. A nulla sono serviti i tentativi dell'autista di 'spingere' il tifoso delle Eagles a spostarsi, tanto che, con l'avvicinarsi del mezzo, l'uomo si è alzato, con la scarpa allacciata, e ha salutato candidamente gli avversari di giornata, senza però spostarsi dal mezzo della strada, tra gli applausi e le risate dei presenti. La scena è durata qualche minuto e aveva il chiaro intento di ritardare e quindi condizionare la preparazione alla partita degli uomini di Slot. Alla fine il Crystal Palace è riuscito a vincere la partita, trionfando per 2-1 sui campioni d'Inghilterra in carica, a cui non è bastato il gol di un ritrovato Federico Chiesa, e che si è portato a quota 12 punti in classifica, raggiungendo il secondo posto a -3 proprio dal Liverpool, capolista con 15. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Tifoso del Crystal Palace si allaccia la scarpa e blocca… il pullman del Liverpool
