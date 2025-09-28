Patenti, è boom stranieri: in 10 anni +40%

(Adnkronos) – Nonostante esami di guida sempre più 'cattivi' (nel 2024 si è registrato il record storico di bocciati) in Italia è aumentato il numero di patenti emesse e – grazie a una crescita che negli ultimi 10 anni ha superato il 40% – una su sette viene emessa a cittadini stranieri. E' quanto emerge dall'elaborazione fatta dall'Adnkronos su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le cifre parlano chiaro: nel 2014 furono emesse 924.676 patenti, numero salito nel 2024 a 1.193.480, confermando la risalita seguita al Covid. Di queste le patenti emesse a titolari nati all'estero sono passate da 120.894 a 169.934, con un aumento di oltre il 40%, dovuto soprattutto alla crescita di uomini e immigrati dall'Africa. Infatti fra in dieci anni la percentuale di donne straniere che hanno conseguito la patente è scesa bruscamente: erano quasi il 50% nel 2014 (ovvero 59.422) per scendere al 41% nel 2024 (70.069). La variazione è quasi interamente dovuta ai richiedenti provenienti dall'Africa, saliti nel frattempo da 15.500 a quasi 46 mila, con una percentuale per due terzi di uomini. L'analisi di esami di guida e patenti evidenzia altri dati interessanti, come appunto la quota di bocciati alle prove di esame di teoria e di guida: nel 2024 le prove di esame sono tornate al massimo degli ultimi 20 anni, a quota 2,27 milioni (con solo il 4% di privatisti). Ma è salita ai massimi anche la percentuale di bocciature con il 37% di respinti agli esami di teoria (ben 441 mila su 1,16 milioni) e anche alle prove di guida (il 10,4% con 115 mila bocciati su 1,1 milioni di aspiranti guidatori). Resta comunque più o meno costante la dimensione 'anagrafica': infatti ben il 60% delle patenti nel 2024 (per tutte le categorie, ovviamente) sono state emesse a persone sotto i 21 anni mentre appena l'1% era over 54. Segno che la voglia di mettersi al volante sboccia in gioventu' assieme alla voglia di libertà. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)