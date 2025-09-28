(Adnkronos) –
Jasmine Paolini scende in campo a Pechino. La tennista azzurra sfida oggi, domenica 28 settembre, la statunitense Sofia Kenin, – in diretta tv, anche in chiaro, e in streaming – numero 26 del mondo, nei sedicesimi di finale del torneo Wta cinese. Paolini è reduce dalla vittoria nel primo turno contro la lettone Anastasija Sevastova, battuta in due set, mentre Kenin ha superato la russa Veronika Kudermetova. La sfida tra Paolini e Kenin è in programma oggi, domenica 28 settembre, alle 8.30 ora italiana. Le due tenniste si sono affrontate in tre precedenti, tutti vinti dalla statunitense, che conduce quindi con un parziale di 3-0. Paolini-Kenin sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma visibile anche in chiaro su SuperTennis. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma di SuperTennis. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Paolini-Kenin: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.