Morpheus vs Cucinelli, l’intervento del sindaco Pierotti

Il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti interviene a sostegno di Brunello Cucinelli dopo il report presentato da Morpheus Research.

«Una semisconosciuta agenzia ha colpito duramente l’impresa Cucinelli con valutazioni che hanno causato un crollo in Borsa. Ritengo inaccettabile che una realtà tanto autorevole e radicata come questa, simbolo dell’Italia migliore e fiore all’occhiello della nostra Umbria, possa essere messa in discussione da analisi frettolose o strumentali. Brunello Cucinelli rappresenta molto più di un marchio: è un pilastro etico ed economico per l’intera nazione. Il suo modello imprenditoriale, fondato sulla dignità del lavoro, sulla bellezza e sull’equilibrio tra impresa e umanità, è riconosciuto a livello mondiale e andrebbe tutelato, non indebolito».

«Solomeo è parte della nostra comunità e ciò che accade lì riguarda tutta Corciano – prosegue il primo cittadino – Come sindaco, esprimo vicinanza e pieno sostegno alla famiglia Cucinelli, all’azienda, ai lavoratori e alla visione umanistica che continua a generare valore, benessere e identità. Già in passato, la stessa agenzia ha preso di mira imprese poi risultate pienamente solide e trasparenti. Confido che anche in questo caso emergerà la verità: il valore reale va oltre ogni giudizio speculativo».

«Nel frattempo – conclude Pierotti – il nostro territorio continua a sostenere chi, come Brunello Cucinelli e la sua famiglia, lavora ogni giorno con integrità, bellezza e rispetto per l’uomo, senza se e senza ma».