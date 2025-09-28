(Adnkronos) – Si corre oggi, domenica 28 settembre, il Mondiale di ciclismo 2025 – in diretta tv e streaming. In Ruanda Pogacar sfida Evenepoel in quello che è stato giudicato uno dei percorsi più duri di sempre nella manifestazione iridata: 267,5 chilometri che partono e arrivano a Kigali, capitale del Paese africano. Ecco orario, percorso e dove vederlo in tv. Il percorso, come detto, parte e arriva a Kigali per un totale di 267,5 chilometri e un dislivello di 6096 metri. I primi 13,6 km saranno da percorrere per nove volte con le salite di Cote de Kigali Golf, 800 metri all'8,1% di pendenza media e una massima da 14%, e di Cote de Kimihurura, 1,3 km al 6,3% di pendenza media. Dopo un tratto pianeggiante ecco altre tre salite: Cote de Peage, 1,8 km al 5,9%, Mont Kigali, 5,9 km al 6,9% con una massima che arriva al 20%, e Mur de Kigali, 400 metri all’11%. Questo circuito sarà ripetuto sei volte fino all'arrivo nella capitale del Ruanda. I Mondiali di ciclismo 2025 sono in programma oggi, domenica 28 settembre, alle ore 9.45, e saranno trasmessi in diretta televisiva, in chiaro, su Rai Sport fino alle 14.30, quando si 'sposteranno' su Rai 2. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Mondiali ciclismo 2025, oggi in Ruanda: orario, percorso e dove vederli in tv (in chiaro)
