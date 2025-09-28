(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, domenica 28 settembre, il Milan sfida il Napoli – in diretta tv e streaming – a San Siro nella quinta giornata di campionato. La squadra di Allegri è reduce dagli ottavi di finale conquistati in Coppa Italia dopo la netta vittoria con il Lecce, battuto 3-0, e da quella contro l'Udinese nell'ultimo turno, battuta con lo stesso risultato in trasferta. I partenopei di Conte invece si sono presi la testa della classifica, unica squadra a punteggio pieno, grazie alla vittoria contro il Pisa, battuto 3-2 al Maradona. La sfida tra Milan e Napoli è in programma oggi, domenica 28 settembre, alle ore 20.45 a San Siro. Ecco le probabili formazioni:
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Gimenez, Pulisic. All. Allegri
Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte Milan-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Milan-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, domenica 28 settembre, il Milan sfida il Napoli – in diretta tv e streaming – a San Siro nella quinta giornata di campionato. La squadra di Allegri è reduce dagli ottavi di finale conquistati in Coppa Italia dopo la netta vittoria con il Lecce, battuto 3-0, e da quella contro l'Udinese nell'ultimo turno, battuta con lo stesso risultato in trasferta. I partenopei di Conte invece si sono presi la testa della classifica, unica squadra a punteggio pieno, grazie alla vittoria contro il Pisa, battuto 3-2 al Maradona. La sfida tra Milan e Napoli è in programma oggi, domenica 28 settembre, alle ore 20.45 a San Siro. Ecco le probabili formazioni:
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.