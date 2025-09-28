spot_img
domenica 28 Settembre 2025
Milan-Napoli 2-1, Allegri in vetta con azzurri e Roma

(Adnkronos) – Il Milan batte 2-1 il Napoli nel posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Meazza'. In classifica il Milan aggancia il Napoli e la Roma in vetta con 12 punti, uno in più della Juventus.  A decidere il match le reti nel primo tempo di Saelemaekers al 3' e Pulisic al 31'. Al 15' della ripresa Estupinan trattiene Di Lorenzo in area di rigore e Chiffi lo espelle assegnando il rigore agli azzurri che De Bruyne trasforma spiazzando Maignan.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

