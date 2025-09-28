(Adnkronos) – Il cadavere di un uomo, probabilmente di origini straniere, è stato trovato questo pomeriggio in aperta campagna a Foggia. Sul corpo sono presenti ferite sulle quali verranno condotti accertamenti. L’ipotesi è quella dell’omicidio. Sul posto, dopo la segnalazione di alcuni agricoltori, sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Foggia, trovato cadavere nelle campagne: ipotesi omicidio
