Pensioni, occhio all’errore: online si può controllare

(Adnkronos) – Arriva la pensione? Occhio all'errore. La somma percepita potrebbe non essere corretta per calcoli errati. In particolare, le verifiche del network legale Consulcesi & Partners, tramite il servizio 'OKPensione', hanno evidenziato errori di calcolo nel 50% dei casi analizzati. L'analisi ha acceso i riflettori su perdite fino a 200-300 euro in un mese. Tra le altre anomalie, arretrati mancanti anche per decine di migliaia di euro, in situazioni che potrebbero essere collegate a liquidazioni erronee di Tfr o Tfs. Il portale www.okpensione.it indica gli errori più comuni che possono essere riscontrati. Dal mancato riconoscimento di periodi contributivi (maternità, malattia, servizio militare) alla registrazione incompleta o errata dei contributi; applicazione sbagliata del calcolo misto (retributivo + contributivo). Dalle rivalutazioni non correttamente applicate ai dati anagrafici o contributivi incompleti. I cittadini rischiano una doppia perdita: all'erosione reale dell’assegno a causa di inflazione e rivalutazioni si potrebbero aggiungere parziali errori di calcolo che riducono ulteriormente l’importo dovuto. "L’inflazione – commenta Bruno Borin, responsabile legale di Consulcesi & Partners – è un nemico silenzioso che riduce ogni anno il valore reale delle pensioni. Ma ancora più grave è partire da una base già sbagliata. Con 'OKPensione' offriamo un servizio di chiarezza e tutela. Non un semplice simulatore, ma un’analisi professionale che evidenzia eventuali discrepanze degli importi e consente di recuperare ciò che spetta di diritto". Il servizio offre due principali strumenti: ricalcolo pensione: verifica la correttezza dell’assegno e recupera eventuali arretrati; calcolo pensione futura: simula scenari di uscita e l’impatto dell’inflazione sui redditi futuri. Il servizio è disponibile su www.okpensione.it con il supporto di un team di esperti legali e previdenziali. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Università, neo presidente rettori Ramaciotti: “Atenei siano aperti, no a violenza per combattere violenza”
Flotilla, attivisti: “Ancora 40 italiani a bordo, la missione continua”. Tajani: “Avvertiti dei rischi”
Pensioni, occhio all’errore: online si può controllare
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.