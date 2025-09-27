Il nuovo re dei narcos ha 20 anni, caccia a Pequeño J

(Adnkronos) –
Il nuovo re dei narcos è un ragazzo di 20 anni che ha ordinato omicidi efferati di coetanei. In America Meridionale, è caccia a 'Pequeño J', il capo di un'organizzazione criminale ramificata tra traffico di stupefacenti e omicidi. Il boss è stato identificato come Tony Janzen Valverde Victoriano, di soli 20 anni. Il giovane, il cui volto ora campeggia su foto segnaletiche diffuse dai media, è nato nel dipartimento di La Libertad, circa 600 chilometri a nord di Lima. Pequeño J, riferisce il quotidiano argentino Clarin, è stato localizzato in Argentina, nel Barrio Zavaleta di Buenos Aires, e nella notte tra mercoledì e giovedì ha evitato la cattura sfuggendo ad un blitz delle forze dell'ordine. L'operazione ha preso di mira in particolare un bar, meta abituale del narco, ma non ha prodotto i risultati sperati. Il ventenne ricercato starebbe cercando di lasciare l'Argentina. Il giovane è ricercato anche per aver ordinato 3 omicidi: i delitti di tre ragazzi – due ventenni e un quindicenne – sarebbero stati 'un messaggio' ai membri dell'organizzazione. Nell'ambito dell'indagine sono stati compiuti altri arresti, con la cattura di almeno un esecutore materiale degli omicidi compiuti con particolare efferatezza. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
