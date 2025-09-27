spot_img
sabato 27 Settembre 2025
spot_img

Con l’oasi fiorita Corciano e’ borgo amico delle api

Corciano CentroCronaca
33

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

Una fine lavori speciale, ricca di significati simbolici e accompagnata dalla partecipazione di tantissimi studenti, ha coronato la realizzazione del progetto “APErtaMENTE: un’oasi fiorita per aprire i borghi e le menti alla biodiversità”, promosso dal Comune di Corciano con il sostegno di Fondazione Perugia – presente nella persona del dottor Pieroni – e realizzato in partenariato con numerose associazioni del territorio (Lions Club Augusta Perusia, Garden Club Perugia, Parrocchia di Corciano) e con l’Istituto Comprensivo Benedetto Bonfigli.

L’iniziativa, svoltasi nella mattina del 26 settembre, ha visto protagonisti proprio gli alunni dell’Istituto: dai bambini della scuola dell’infanzia agli studenti della secondaria di primo grado, la cosiddetta “generazione Z” ha lasciato per un giorno il mondo digitale per dedicarsi a un gesto semplice e antico – la semina di un prato mellifero – ricco però di valore educativo e ambientale.
L’oasi perenne, realizzata lungo la strada bianca di via Bartolucci, nei pressi del Torrione – simbolo del borgo corcianese – è uno spazio verde in cui sono stati messi a dimora arbusti e fiori melliferi, habitat ideale per api e altri insetti impollinatori.

«Il progetto ha un elevato valore di sensibilizzazione e va ben oltre i 300 mq di essenze mellifere che vediamo con i nostri occhi – spiega l’assessore alla Cultura e al Turismo Francesco Mangano – L’iniziativa rappresenta per le scuole del centro storico corcianese un nuovo spazio didattico-naturalistico (infanzia, primaria e secondaria potranno raggiungerlo a piedi) e un’occasione preziosa per affrontare temi sempre più attuali. La vicinanza dell’oasi al borgo medievale costituisce inoltre un valore aggiunto dal punto di vista turistico: un attrattore capace di interessare quei visitatori attenti al turismo green, slow ed esperienziale, che in una sola passeggiata possono vivere storia, arte, cultura e natura. Ricordo inoltre che il borgo di Corciano ha dedicato tutto l’anno 2025 alle api, simbolo eccelso della vita sulla Terra, della sua tutela e della lotta ai cambiamenti climatici. Proprio la biodiversità e la sua salvaguardia saranno il fulcro delle prossime iniziative turistico-culturali corcianesi, tra cui la manifestazione “Natale a Corciano”, in programma dall’8 dicembre al 6 gennaio 2026».

Parallelamente, le scuole secondarie di primo grado hanno già avviato incontri didattici con il professor Antonio Cipiciani, presidente del Lions Club Augusta Perusia e docente di Chimica Organica presso l’Università degli Studi di Perugia. Nel corso delle lezioni, il professore ha invitato i ragazzi a prendersi cura dell’oasi come di un bene prezioso, da custodire e replicare in ogni borgo del mondo, affinché esso possa continuare a offrire fiori, frutti, colori, cibo. In altre parole, vita.

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie