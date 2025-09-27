(Adnkronos) – La prima puntata del programma di Carlo Conti, 'Tale e Quale Show', in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time con 2.783.000 spettatori, raggiungendo il 19,3% di share. Medaglia d'argento per 'Tradimento' su Canale 5 che ha interessato 2.082.000 spettatori, pari al 14,8% di share mentre 'Quarto Grado' su Rete 4 ha raccolto 967.000 spettatori e il 7,6% di share. Fuori dal podio troviamo Italia 1 con 'Jurassic World – Il dominio' che ha raggiunto 897.000 spettatori (6,1% share) mentre 'Propaganda Live' su La7 ha incollato allo schermo 876.000 spettatori (7,1% share). A seguire: Rai 2 con 'Ore 14 Sera' (734.000 spettatori, 6,1% share); Tv8 con 'Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo' (487.000 spettatori, 3,2% share); Rai3 con 'Kabul' (400.000 spettatori, 2,3% share) Nove con 'Alessandro Siani – Off Line' (317.000 spettatori, 1,8% share).
In access prime time domina 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 con 4.906.000 spettatori (25,7% share) mentre 'Affari tuoi' su Rai1 ha raggiunto 4.065.000 spettatori (21,3% share).
Ascolti tv 26 settembre, ‘Tale e Quale Show’ vince su Rai 1 con 19,3% di share
