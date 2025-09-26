spot_img
venerdì 26 Settembre 2025
spot_img

Trema Ascoli Piceno, terremoto 2.9 nella valle del Tronto

adn-ultimora
2

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Un scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata avvertita alle 5.54 di oggi a Monsampolo del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno.  Il movimento tellurico breve ma deciso, è stato percepito da diversi comuni vicini della vallata del Tronto. I dati di Ingv registrano che l'epicentro si trova a 2 km a nord-ovest di Monsampolo.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie