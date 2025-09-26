(Adnkronos) – Un scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata avvertita alle 5.54 di oggi a Monsampolo del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Il movimento tellurico breve ma deciso, è stato percepito da diversi comuni vicini della vallata del Tronto. I dati di Ingv registrano che l'epicentro si trova a 2 km a nord-ovest di Monsampolo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Gaza, oggi Netanyahu all’Onu: “Dirò la nostra verità”. Trump: “Vicini a un accordo e anche alla pace”
Trema Ascoli Piceno, terremoto 2.9 nella valle del Tronto
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.