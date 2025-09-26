spot_img
venerdì 26 Settembre 2025
Ragusa, ritrovato il ragazzo sequestrato a Vittoria: “Sta bene”

(Adnkronos) – Si è presentato questa sera, al commissariato di polizia di Vittoria nel Ragusano, il 17enne sequestrato giovedì sera da due uomini, col volto coperto e armati, mentre si trovava nel centro della cittadina.  Sembra che il giovane stia bene e in questo momento è ascoltato dagli inquirenti per capire cosa è successo nelle ultime 24 ore.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

