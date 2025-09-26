(Adnkronos) –
Un ragazzo è stato sequestrato ieri sera nel centro di Vittoria, in provincia di Ragusa. Due uomini, armati di pistola e col volto coperto, sarebbero scesi da un'auto e lo avrebbero costretto a salire a bordo. I due avrebbero chiamato per nome il ragazzo che, secondo le prime informazioni, è il figlio di un noto commerciante della zona. Il sequestro sarebbe avvenuto sotto gli occhi di alcuni coetanei della vittima. Le indagini sono condotte dalla polizia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ragusa, ragazzo sequestrato a Vittoria: portato via da uomini incappucciati
