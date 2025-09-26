(Adnkronos) – Sei attivisti di Ultima generazione sono entrati in piazza Montecitorio, a Roma, superando i controlli, gridando 'Blocchiamo tutto' e sventolando una bandiera della Palestina. Sono stati subito bloccati dalle forze dell'ordine e portati fuori dai varchi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Proteste a Montecitorio, sei attivisti entrano in piazza per Gaza
