venerdì 26 Settembre 2025
Proteste a Montecitorio, sei attivisti entrano in piazza per Gaza

(Adnkronos) – Sei attivisti di Ultima generazione sono entrati in piazza Montecitorio, a Roma, superando i controlli, gridando 'Blocchiamo tutto' e sventolando una bandiera della Palestina. Sono stati subito bloccati dalle forze dell'ordine e portati fuori dai varchi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

