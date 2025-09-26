(Adnkronos) – Consegnato all'Italia dalle autorità belghe l'ex latitante di 'ndrangheta Sebastiano Signati, nato a San Luca, in provincia di Reggio Calabria, nel 1966, già inserito fino al 2015 nell'elenco dei ricercati di massima pericolosità, ritenuto vicino alla famiglia Romeo 'Staccu' di San Luca. L'uomo, a cui i carabinieri hanno notificato l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale di Reggio Calabria, diretta dal dottor Gerardo Dominijanni, dovrà scontare una pena definitiva di 28 anni e due mesi di reclusione per via di tre sentenze irrevocabili per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e porto e detenzione abusiva di armi. Fondamentale, ai fini dell'operazione, è stato l'intervento dell'Unità I-Can (Interpol Cooperation Against 'Ndrangheta) del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale che, in collaborazione con i carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, hanno reso possibile assicurare l'esecuzione del provvedimento e il rientro in Italia dell'uomo. La cattura del latitante era avvenuta a novembre 2015 in Belgio, dove fino a oggi Signati era detenuto. La consegna all’Italia, a cura del personale dell'Unità operativa I-Can, ha previsto la scorta del condannato fino all'aeroporto di Roma Fiumicino, dove è stato preso in carico dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Gaza, oggi Netanyahu all’Onu: “Dirò la nostra verità”. Trump: “Vicini a un accordo e anche alla pace”
‘Ndrangheta, consegnato all’Italia dal Belgio ex latitante Sebastiano Signati
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.