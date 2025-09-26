Imprese: Bagliani (Mondelēz Italia), ‘le persone tra i 3 fattori di successo’

(Adnkronos) – “Abbiamo un portafoglio di brand locali e globali che arriva nel 90% delle case dei consumatori italiani e questo ci riempie di orgoglio. Abbiamo un fatturato di circa un miliardo di euro: all'interno del mondo Fmcg (Fast-Moving Consumer Goods, ndr) siamo tra le 10 aziende più rilevanti, quindi sicuramente una realtà importante in Italia”. I fattori del successo “sono sostanzialmente tre. Il primo è avere un purpose chiaro e condiviso a livello globale, regionale e locale che possiamo riassumere in tre parole”. Come dice lo slogan ‘Snacking made right’, “la nostra ambizione e obiettivo è produrre snack giusti da consumarsi nel momento giusto e fatti nel modo giusto. E proprio all'interno del concetto ‘fatti nel modo giusto’ sta la nostra strategia di sostenibilità che, oltre a essere economica, è focalizzata sulla sostenibilità ambientale e sociale. Il secondo elemento è il modello operativo ‘local first but not local only’, che significa: ci focalizziamo sul mercato locale nel quale competiamo, sul dare ai consumatori locali la giusta risposta attraverso il nostro portafoglio prodotti, nel capire le esigenze e le necessità locali, ma allo stesso tempo, essendo parte di un'azienda globale, di grandi dimensioni, abbiamo il supporto dell'innovazione, degli investimenti, delle capabilities e del know-how appunto di un'azienda globale. Il terzo fattore sono le persone. Le persone fanno la differenza”. Lo ha detto Silvia Bagliani, presidente e amministratore delegato di Mondelēz Italia Srl, per i 40 anni dello stabilimento di Capriata d'Orba (Al). Come si è visto “nel bellissimo video” realizzato in occasione 40esimo anniversario, nello “stabilimento di Capriata – continua Bagliani – abbiamo visto non solo macchine, tecnologie, digitalizzazione, ma tante persone che lavorano con passione, con orgoglio, con senso di responsabilità. Credo che queste caratteristiche siano quelle che condividono tutti i collaboratori di Mondelez, che siano nella sede di Milano, nel caseificio di Fattoria Osella o nella nostra rete di vendita. C'è un grandissimo team che lavora tutti i giorni per portare i nostri prodotti nelle case degli italiani che lavora appunto con passione, orgoglio e senso di responsabilità”. A questo team l’amministratore delegato esprime la sua riconoscenza “perché sono veramente loro che fanno la differenza in Mondelez Italia”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Matteo Renzi, oltre la politica: “I miei figli giudicati per il cognome. Berlusconi? Grande umanità”
Imprese: Bagliani (Mondelēz Italia), ‘le persone tra i 3 fattori di successo’
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.