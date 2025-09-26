(Adnkronos) –
Il cane di Lewis Hamilton Roscoe è malato. Il pilota della Ferrari ha annunciato oggi, venerdì 26 settembre, che il suo bulldog, 12 anni e presente spesso nei paddock con l'inglese sette volte campione del mondo, è al momento in coma e lui ha deciso di stargli accanto. "Per favore, tenete Roscoe nei tuoi pensieri. Voglio tenervi tutti aggiornati. Roscoe si è preso di nuovo la polmonite e stava lottando per respirare", ha scritto Hamilton sul proprio profilo Instagram. Il pilota ha condiviso alcune foto del cane sul letto d'ospedale, sedato, mentre lo abbraccia: "È stato ricoverato in ospedale e sedato per calmarlo mentre lo controllavano e durante il processo il suo cuore si è fermato. Sono riusciti a recuperare il battito cardiaco e ora è in coma", ha raccontato Hamilton, "non sappiamo se si sveglierà, domani proviamo a svegliarlo. Sono al suo fianco e voglio ringraziarvi tutti per le vostre preghiere e il vostro sostegno". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Matteo Renzi, oltre la politica: “I miei figli giudicati per il cognome. Berlusconi? Grande umanità”
Hamilton, il cane Roscoe è malato: “Ha la polmonite, ora è in coma”
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.