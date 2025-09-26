Garlasco, il legale di Stasi: “Gravi accuse su ex pm Venditti, rispetto per le indagini”

(Adnkronos) – “È un’ipotesi accusatoria talmente grave che credo non debba essere commentata da un semplice avvocato. I magistrati dimostreranno la fondatezza di questa indagine, ma la gravità dei fatti contestati è inaudita”. Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, commenta così la notizia dell’indagine che vede indagato l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari. Il sospetto è che potrebbe aver ricevuto soldi per archiviare in tempi celeri Andrea Sempio, nuovamente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. “L’indagine che ha portato Stasi in carcere è stata costellata da errori e orrori come cancellare un alibi. L’indagine di oggi di Pavia e di Brescia è costellata di approfondimenti, qui si aggiunge, non si toglie. E quando si aggiunge di solito si sbaglia meno. E’ un’indagine che va assolutamente rispettata” conclude l’avvocato De Rensis. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
