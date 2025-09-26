(Adnkronos) – “Mario Draghi nel suo ultimo intervento a Bruxelles il 16 settembre l’ha detto molto bene: abbiamo bisogno di semplificare per dare meno oneri alle imprese e rendere l’ambiente economico più favorevole a queste. Le imprese sostengono costi per iper-regolamentazione che è certamente di matrice europea, e infatti l’Ue sta lavorando sui pacchetti ‘omnibus’, ma in alcuni casi anche nazionale.” Ha dichiarato Paolo Casalino, dirigente generale della Dg per la politica industriale, riconversione e crisi industriale, innovazione, PMI e Made in Italy del MIMIT a margine dell’incontro ‘Semplificare per competere: l’equilibrio tra regole, crescita e relazioni transatlantiche nel nuovo contesto globale’, un confronto tra istituzioni, imprese, accademici ed esperti su come semplificare le regole europee per favorire innovazione, competitività e relazioni transatlantiche, organizzato da Meta e Adnkronos in collaborazione con il Centro Studi Americani. “Su temi come l’IA e le tecnologie digitali dobbiamo pensare a un nuovo ‘omnibus’ che la Commissione Europea lancerà questo autunno sul digitale, e alla semplificazione delle regole tra il ‘GDPR’ – quindi regolamento sulla privacy – il ‘Data Governance Act’, il ‘Data Market Act’ e il ‘Digital Service Act’” —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Università, alla Lum dottorato in ‘Medicina traslazionale e ingegneria: tecnologie avanzate per la salute’
Competitività, Casalino (MIMIT): “Per imprese costi eccessivi di regolamentazione”
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.