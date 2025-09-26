spot_img
Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il ‘Pandoro Gate’

(Adnkronos) – Chiara Ferragni torna ufficialmente in prima fila alla Milano Fashion Week, dopo il caso del ‘Pandoro Gate’. Nei giorni scorsi è stata avvistata ai Black Carpet Awards e su qualche front row, e questa mattina l’imprenditrice digitale è stata ospite della passerella di Marco Rambaldi. Occhiali da sole, giacca e stivali di pelle, Ferragni ha applaudito soddisfatta la collezione del giovane stilista bolognese, intitolata ‘Gioia radicale’. —modawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

