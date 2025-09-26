(Adnkronos) – Era il più giovane a gareggiare in Ruanda, ma questo non l'ha spaventato. L'azzurro Lorenzo Mark Finn ha conquistato l'oro Under 23 ai Mondiali di ciclismo in corso a Kigali. "Una gara memorabile, che entra di diritto nella storia del nostro sport", ha detto il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni. Nato a Genova il 16 dicembre 2006, Lorenzo Finn ha 18 anni, è alto 181 centimetri ed è bilingue. Sua madre Chiara è italiana, il padre Peter è invece inglese, di Sheffield. I suoi genitori sono entrambi ingegneri e Finn si è avvicinato al ciclismo a otto anni, dopo aver praticato calcio e tennis. La vittoria in Ruanda arriva esattamente dodici mesi dopo l'oro junior a Zurigo, in Svizzera. Ora Finn, maggiorenne, è passato di categoria e ha vinto anche la prova iridata per U23. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Chi è Lorenzo Mark Finn, il 18enne italiano che ha vinto i Mondiali di ciclismo U23
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.