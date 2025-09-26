Calcio, a Ellera il Torneo dell’amicizia unisce amministratori di Corciano e Perugia

Sabato 27 settembre alle 10, allo Stadio di Ellera, prenderà il via il Torneo dell’amicizia, triangolare di calcio a 7 che vedrà in campo una squadra composta da amministratori del Comune di Corciano e del Comune di Perugia, l’Ellera Calcio femminile e una rappresentativa dei ragazzi di Quarta Categoria, il campionato Figc-Dcps dedicato agli atleti con disabilità che da diversi anni trova a Corciano una delle sue sedi.

A dirigere gli incontri sarà Armando Marcucci, delegato del Comitato paralimpico Figc-Dcps.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui temi della condivisione e, soprattutto, dell’inclusione.

«Con questo torneo vogliamo lanciare un messaggio chiaro: lo sport non è solo competizione, ma soprattutto occasione di incontro, crescita e solidarietà – sottolinea l’assessore allo Sport del Comune di Corciano, Francesco Cocilovo – La presenza delle amministrazioni locali, delle ragazze dell’Ellera Calcio femminile e dei ragazzi di Quarta Categoria dimostra che, quando si scende in campo insieme, le barriere cadono e resta soltanto la passione per il gioco. Inclusione e partecipazione devono essere il cuore dello sport a Corciano».

