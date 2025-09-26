Ascolti tv, ‘La Ruota della fortuna’ vola oltre i 5 milioni di spettatori

(Adnkronos) – La fiction 'La ricetta della felicità', in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time con 3.008.000 spettatori, raggiungendo il 19% di share. Medaglia d'argento per 'La Notte del cuore' di Canale 5 che ha interessato 2.308.000 spettatori, pari al 15,7% di share mentre Rai3 con 'Zucchero – Sugar Fornaciari' ha raccolto 881.000 spettatori (5% share). Fuori dal podio troviamo 'Dritto e Rovescio' su Rete 4 con 848.000 spettatori (6,8% share) mentre 'Piazzapulita' su La7 ha registrato 820.000 spettatori (6,3% share). A seguire: Italia 1 con la partita di Coppa Italia Torino-Pisa (816.000 spettatori, 4,5% share); Rai 2 con 'Ore 14 Sera' (686.000 spettatori, 5,3% share); Nove con 'Nove Comedy Club' (352.000 spettatori, 2,1% share) e Tv8 con l'Europa League Salisburgo-Porto (171.000 spettatori, 0,9% share). In access prime time Canale 5 con 'La Ruota della Fortuna' vola con 5.087.000 spettatori, raggiungendo il 25,7% share mentre Rai1 con 'Affari Tuoi' riallunga la distanza totalizzando 4.332.000 spettatori e il 21,9% share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)